Mobilità condivisa: Popmove a Porta di Roma - Terzo Binario News

Da oggi il servizio di condivisione delle auto tramite app sarà attivo nel grande polo dello shopping della zona Nord della Capitale, uno dei centri commerciali più grandi d’Europa, da sempre pronto a sposare l’innovazione e all’avanguardia nei servizi ai clienti con i suoi oltre 18 milioni di visitatori l’anno, i suoi 200 Negozi, 25 punti di ristorazione e un cinema con 14 sale.

Dopo i lusinghieri risultati dei primi tre mesi di sperimentazione che stanno dimostrando quanto la Capitale sappia essere ricettiva anche verso le soluzioni più innovative di mobilità e disponibile a modificare abitudini consolidate, Popmove – il primo “social mobility network” nato grazie alla partnership di Hurry! e ALD Automotive Italia – mette in campo un servizio ad hoc per i frequentatori di Porta di Roma.

Nel parcheggio al piano -1, settore blu, di fronte all’ingresso alle rampe mobili, in quattro postazioni dedicate e contrassegnate dal logo Popmove saranno disponibili per il noleggio due Jaguar, una Opel Astra e una Opel Mokka. Si alterneranno anche BMW, Audi, Smart e altre auto Popmove che si renderanno disponibili. Gli utenti potranno lasciare il loro mezzo di trasporto nel posto appositamente riservato, prendere una delle auto di Popmove e riportarla quando vogliono, sempre rispettando il limite massimo di 29 giorni.

Questo servizio offre diverse possibilità di utilizzo. Consentirà, ad esempio, a chi ha bisogno di un’auto di grossa cilindrata per un fine settimana o per un periodo più lungo di prendere un veicolo a noleggio e magari partire per una vacanza, lasciando il proprio mezzo nel posto riservato. Oppure di utilizzare l’auto Popmove per poche ore o per una giornata per trasportare eventuali acquisti ingombranti effettuati nei grandi negozi di arredamento, bricolage o articoli sportivi del centro commerciale. O semplicemente di sperimentare il servizio di Popmove/Popgo e familiarizzare con esso per poi utilizzarlo nella quotidianità della Capitale. Inoltre chi non ha l’auto e vuole raggiungere Porta di Roma con un’auto Popmove da qualsiasi zona della Capitale potrà contare su uno sconto del 15%.

“Prendila, usala, riportala. Tutto con l’app”. “L’auto solo quando ti serve”. Saranno queste ed altre le scritte e gli slogan che aiuteranno gli utenti a individuare le auto di Popmove nel parcheggio di Porta di Roma.

Per utilizzare le auto basterà scaricare la app di Popmove, registrarsi e seguire le istruzioni. Un’esperienza facile e immediata che consentirà di aprire l’auto in assoluta autonomia, in modalità “ready to share”, quindi senza lo scambio delle chiavi e di fare lo stesso per la chiusura del noleggio, il tutto senza estenuanti file al bancone o la firma di documenti.

Una nuova sfida per Popmove e un nuovo servizio di mobilità comodo e accessibile messo a disposizione dalla Galleria Porta di Roma per i propri clienti. Una scelta che va nella direzione della sostenibilità e intende contribuire alla costruzione di una rete infrastrutturale a sostegno dell’utilizzo e della diffusione di mezzi innovativi, per una vera smart mobility nella Capitale.