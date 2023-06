Misurazione della pressione e glicemia gratuiti a Cerveteri: gazebo di Croce Rossa Italiana al mercato del venerdì • Terzo Binario News

Iniziativa promossa da Croce Rossa Italiana e dalla Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi. La Consigliera: “Invito la cittadinanza a partecipare”

Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Venerdì 16 giugno dalle ore 09:00 e per l’intera mattinata, la Croce Rossa Italiana insieme al Comune di Cerveteri, ha organizzato un gazebo per la misurazione gratuita della pressione e della glicemia. Troverete il personale di Croce Rossa in Largo Almuneacar, sotto la Quercia secolare. Un appuntamento fortemente voluto dalla Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, anche Delegata alla Promozione di Attività a Sostegno delle Associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica. La misurazione è totalmente gratuita per la cittadinanza e non necessita di alcuna prenotazione.

“Ringrazio di vero cuore Croce Rossa Italiana, che ha accolto l’invito ad organizzare una giornata di sensibilizzazione e prevenzione nella nostra città – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi – il mio invito alla cittadinanza è quello di partecipare numerosi: si tratta di un’iniziativa totalmente gratuita importante per la salvaguardia della propria salute”.

“Come Consigliera e Delegata – prosegue Prosperi – continuo nel mio impegno nel promuovere la prevenzione e nel sensibilizzare la cittadinanza su quanto questa sia importante. Per questo, invito tutti a fare passaparola e a promuovere questo appuntamento solidale”.

“Concludo facendo un ringraziamento davvero speciale ai Volontari e al personale medico messoci a disposizione da Croce Rossa Italiana per questa giornata di sensibilizzazione – ha concluso la Consigliera comunale Prosperi – Croce Rossa anche nel nostro territorio da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento, una vera e propria istituzione nel territorio per quanto riguarda il Volontariato, il sociale e l’assistenza alla popolazione. A tutti loro, il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che sempre svolgono. Insieme, cercheremo di svolgere altre iniziative informative sulla salute”.

controlliAMOci, iniziativa di prevenzione gratuita