Mister Cicino carica il Cerveteri: “Vincere contro il Tolfa per morale e fiducia” • Terzo Binario News

Cicino alla carica, domenica il Cerveteri ospita il Tolfa. ” Dobbiamo vincere, i tre punti ci servono per avere morale e fiducia”

Contro il Tolfa, che arriva domenica al Galli, è vietato perdere. Al Cerveteri servono i tre punti , prima per il morale, poi per la classifica. Il condottiero Cicino, in panchina da meno di una settimana, ha il gravoso compito di rimettere la barca in sesto. I verde azzurri sono a nove punti dalla vetta, un punteggio ampio ma per le partite che mancano, assolutamente recuperabile. ” Sono contento che la dirigenza abbia fatto il mio nome come sostituto di Superchi, dal momento che stavo allenando una formazione giovanile del club – ha riferito Cicino -. Ritengo che per me sia un esperienza importante e vorrei dare continuità ai progetti della società. Bisogna lavorare, non penso agli obiettivi, ma a crescere giorno dopo giorno. Intanto domenica dobbiamo vincere, ci occorrono tre punti per risalire la china e avere maggiore consapevolezza dei nostri mezzi”