Miss Fortino di San Pietro 2021 premiata con una foto del rudere su una tavola di ardesia - Terzo Binario News

“Dono della Civetta di Civitavecchia a “Miss Fortino di San Pietro” 2021, da abbinare all’ambita fascia, una foto stampata su tavoletta di ardesia. La foto stessa, vincitrice del Concorso “Il Palio Marinaro in uno scatto” (una delle iniziative dell’Asd Mare Nostrum 2000 tese a tenere comunque in auge, in tempi di Covid, la storica manifestazione cittadina) ritrae il nostro bimillenario monumento e – in primo piano – due delle imbarcazioni tradizionalmente partecipanti al Palio stesso.

A consegnare detto premio alla prescelta (nel corso dell’evento “Arte Moda e Cultura sotto le Stelle” di Gloria Salipante e, nello specifico, di “Miss Civitavecchia Elegance”) sarà l’autore della stessa, ossia Gennaro Lo Iacono, peraltro capitano dell’equipaggio civitavecchiese che, nella Regata del Mediterraneo di quest’anno ha ottenuto uno strabiliante quarto posto.

Appuntamento, dunque, a sabato 21 agosto, dalle ore 21:00, in Piazza della Vita”.

Pietro Cozzolino