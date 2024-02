Minorenne accoltellato durante una rissa, corsa disperata al Bambino Gesù • Terzo Binario News

L’aggressione vicino alla fermata metro al Pigneto, il giovane ha un polmone perforato. Al vaglio la posizione di un 18enne

Un ragazzo è stato accoltellato durante una rissa in via del Pigneto a Roma, nei pressi della fermata della metro C. E’ accaduto intorno alle 19.30. Indaga la polizia. Ad essere accoltellato un ragazzo minorenne, classe 2009, di origini tunisine. Il giovane ha un polmone perforato, è stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù. Non è in pericolo di vita.

L’aggressore sarebbe un 18enne, italiano di origini sudamericane, anche lui rimasto lievemente ferito, trasportato al Pertini in codice giallo. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Nella rissa sono rimasti coinvolti circa dieci ragazzi, quasi tutti stranieri e minorenni

fonte, RaiNews