Minnucci sul Covid: "Numeri in crescita, spingere sul tracciamento" - Terzo Binario News

“I numeri dei contagi è in aumento e la situazione rischia di andare fuori controllo. È necessario potenziare il sistema di screening affinché il tracciamento del virus sia quanto più capillare.

Dobbiamo farlo, tra l’altro, anche per alleggerire la pressione sul sistema sanitario dovuta all’aumentare dei contagi da coronavirus. Soprattutto nei territori. Per questo è importante mettere in piedi un sistema di cooperazione tra Comuni, medici di base e pediatri” lo ha detto il Consigliere Regionale PD, Emiliano Minnucci.

“È fondamentale dare le ali all’accordo nazionale che prevede l’acquisto di 10 milioni di tamponi messi a disposizione per i medici di famiglia e i pediatri che operano nei nostri territori.

In questo quadro, per agevolare il loro lavoro e sostenere il loro impegno, penso sia necessario un coinvolgimento anche delle istituzioni locali che, per esempio, possono mettere a disposizione i locali comunali per consentire a medici e pediatri di effettuare i tamponi. Così come fatto, peraltro, dal Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che in maniera lungimirante ha messo a disposizione degli operatori tre nuove postazioni nel territorio comunale” ha concluso Minnucci.