Minnucci sul bilancio regionale: "Traguardo importante" - Terzo Binario News

“Il bilancio 2022-2024 della Regione Lazio approvato dopo un lungo e collegiale lavoro rappresenta un traguardo importante ed un punto di svolta allo stesso tempo.

Si tratta di un bilancio infatti che tiene conto della crisi in atto e mette in campo grandi investimenti sulla Sanità sulla scorta di quanto già fatto negli anni passati che, hanno consentito alla Regione Lazio di eccellere nella lotta al Covid.

Ma c’è molto altro: trasporto pubblico locale, sostegno alle persone ed ai ceti sociali più deboli, sviluppo economico, artigianato, cultura, turismo e aree naturali protette, aiuti ai comuni per opere pubbliche, manutenzioni, strade, scuole e tanti altri settori.

E’ un bilancio che ho votato con orgoglio perchè dentro c’è tanto del lavoro che ho avuto il privilegio di svolgere come Consigliere Regionale. Sono certo che unitamente ai fondi del Pnrr e alle risorse ordinarie, in forte aumento, della programmazione europea, col voto di ieri abbiamo messo le basi per un rilancio importante dei nostri territori” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci