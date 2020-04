Minnucci sugli 8 milioni per i nidi privati: "Sostegno per operatori e genitori" - Terzo Binario News

“Sugli Asili Nido erano già decisi stanziamenti per quelli pubblici e per quelli privati accreditati presso la Regione.

La notizia di un ulteriore stanziamento di otto milioni per i nidi privati e autorizzati, anche se non accreditati in Regione, fa tirare un sospiro di sollievo non solo agli operatori ma anche agli stessi genitori” lo ha scritto sulla sua pagina facebook il consigliere regionale del Lazio, Emiliano Minnucci.

“Il provvedimento promosso dalla giunta regionale e, in modo particolare dall’Assessore Troncarelli, testimonia il grande impegno che la Regione Lazio sta mettendo in campo al fine di continuare a garantire i servizi essenziali, come quelli legati alla pubblica istruzione. L’obiettivo – ha concluso il consigliere del Partito Democratico – è quello di sostenere le strutture presenti nel nostro territorio in questa fase ma, come ribadito anche dall’Assessore Troncarelli, garantire per settembre la continuità dell’attività socio – educativa”.