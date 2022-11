Minnucci: "Stabilizzazione di 5mila lavoratori nel Servizio Sanitario Nazionale" • Terzo Binario News

“È una bella giornata quella di oggi per migliaia di famiglie e per tutti i cittadini del Lazio: è stato infatti firmato dalle principali sigle sindacali di medici e del comparto Sanità il protocollo d’Intesa che porterà alla stabilizzazione di cinquemila lavoratori oggi inquadrati con contratti a tempo determinato, all`interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Un grande passo in avanti che va nella direzione che la Regione si è prefissata da quando siamo riusciti ad uscire dal commissariamento ereditato: ampliare e potenziare i servizi sanitari e creare lavoro buono, lavoro stabile per il personale.

La direzione tracciata è quella che va verso una riduzione delle liste d’attesa ed un’implementazione dei servizi previsti dal PNRR,. Il nostro impegno è quello di stabilizzare tutti i contratti a tempo determinato ancora presenti nel comparto socio sanitario. Oggi non posso che complimentarmi col lavoro dell`Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D`Amato, ringraziare le organizzazioni sindacali e felicitarmi per questo nuovo ottimo risultato.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci