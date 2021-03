Minisini campione italiano di sincro versione solo - Terzo Binario News

“Ladispoli conferma la sua vocazione sportiva, ancora una volta, e dopo la partenza per Mosca con la nazionale youth di boxe della campionessa Giorgia Paradisi (per la preparazione ai mondiali), arriva da Giorgio Minisini un’altra grande soddisfazione per tutta la città di Ladispoli”. A parlare è l’assessore allo sport, Marco Milani.

“A Riccione – ha proseguito Milani – il 25enne ladispolano conquista il campionato italiano “solo” di nuoto sincronizzato, battendo tutte le ragazze in gara e poi bissa il successo anche nella categoria “doppio misto”, assieme a Lucrezia Ruggiero, sulle note dei Led Zeppelin (Starway to heaven). Un’altra superba dimostrazione di grazia e forza muscolare da parte di Giorgio, un campione di livello mondiale che rende orgogliosi di lui non solo mamma Susanna e papà Roberto ma tutta la città di Ladispoli”.