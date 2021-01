Minimarket aperto oltre orario consentito a San Paolo, avventori nascosti nel magazzino - Terzo Binario News

Il personale del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito dei controlli relativi al rispetto delle disposizioni anti Covid, nella martedì 5 gennaio ha proceduto a sanzionare e diffidare il gestore di un minimarket in zona San Paolo, in piena attività dopo le 21 nonostante i divieti in essere.

All’arrivo degli agenti, il gestore ha cercato di nascondere alcuni avventori nel retro dell’esercizio, spegnendo frettolosamente la luce e chiudendo la porta del magazzino, senza tuttavia riuscire nell’intento. I tre cittadini di nazionalità bengalese sono stati identificati e sanzionati in quanto privi di mascherina.

Il gestore è stato diffidato alla chiusura immediata dell’ esercizio, che è stato sottoposto ad una serie di accertamenti amministrativi . Diverse le irregolarità riscontrate, per un totale di oltre 3mila euro di sanzioni.

Nel corso delle verifiche, proseguite in zona Ostiense , le pattuglie hanno riscontrato irregolarità in un’altra attività che stava effettuando vendita da asporto ben oltre l’orario consentito. I controlli sono proseguiti per tutta la notte, con accertamenti mirati di polizia stradale, anche per verificare il rispetto delle limitazioni alla circolazione in vigore a partire dalle 22.