Mini Rugby: Montevirginio e Oriolo insieme per gli Open Day - Terzo Binario News

Torna il Mini Rugby sabato 5 settembre presso l’impianto sportivo “Sabrina Sciamanna” di Montevirginio (Canale Monterano) per il primo dei tre giorni di open day dedicati quest’anno alle ragazze e ai ragazzi nati dal 2016 al 2008 che avranno così l’opportunità di

sperimentare il meraviglioso mondo della pallovale.

Tre giornate di puro divertimento completamente gratuito che vedranno impegnati i tecnici del Montevirginio e dell’Oriolo Rugby anche sabato 12 (impianto sportivo di Oriolo Romano) e sabato 19, di nuovo allo Sciamanna.

Sì perché, oltre al ritorno in campo per la prima volta dopo il lockdown, l’altra importantissima novità è rappresentata dalla rinnovata collaborazione tra le due storiche società del territorio

per quanto riguarda in particolare il settore giovanile.

“Finalmente dopo troppi anni di divisioni -afferma Mariano Virgili presidente del Montevirginio- abbiamo messo in piedi una collaborazione con l’intento di unire le forze e far del bene al rugby a tutto vantaggio dei più giovani. Abbiamo intenzione di avviare progetti comuni all’interno delle scuole per il reclutamento dei ragazzi e il primo appuntamento insieme sono questi tre giorni di open day. In particolare, gestiremo assieme le giovanili in modo da avere a disposizione due campi, due spogliatoi, quindi più spazi per le attività. In un anno così difficile abbiamo unito le forze per lavorare sempre meglio”.

“I valori fondamentali del rugby sono il rispetto e la collaborazione -gli fa eco Roberto Canzanella, presidente dell’Oriolo Rugby. Proprio su queste basi, con Mariano abbiamo voluto trovare un punto d’incontro per unire le nostre forze e lavorare insieme sul territorio. L’accordo è volto a fare conoscere e diffondere, con ancora più forza, la

pratica di questo sport che porta in campo tutti i valori cardine della vita di un uomo. L’unione delle nostre rispettive esperienze darà maggiori opportunità a chi vorrà avvicinarsi a questo

meraviglioso sport”.

L’appuntamento è quindi per i primi tre sabato di settembre a partire dalle ore 17 (si consiglia di portare costume e asciugamano)

LE DATE:

05/09/2020 impianto sportivo di Montevirginio

12/09/2020 impianto sportivo di Oriolo Romano

19/09/2020 impianto sportivo di Montevirginio

Per info e comunicazioni

Mariano 3346412391

Roberto 3356115314