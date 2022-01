Minasi: "Troppi contagi a Cerenova, urge un centro tamponi nella frazione" - Terzo Binario News

“La pandemia da Covid sta devastando anche la città di Cerveri e le sue frazioni . Non riporto i numeri perché sono troppo elevati.

E’ noto alla locale classe politica che la maggior parte dei residenti di Cerenova sono lavoratori pendolari.

Cittadini che oltre a subire l’incuria del territorio nel quale vivono oggi subiscono anche altro .

Il comprensorio pur essendo isolato dal centro urbano è privo di un centro tamponi servizio questo che vista l’esplosione dei numeri della pandemia è a loro indispensabile.

Chi non possiede o ha a disposizione una macchina è impossibilitato a fare eseguire tamponi a se e ai propri figli.

Essendo il Covid molto contagioso non è possibile chiedere a un amico o a un parente di essere accompagnati al più vicino centro attrezzato. Con le scuole aperte e la velocità di diffusione della nuova variante era impossibile non pensare che il Sars covid 2vavrebbe infettato molte persone e provvedere adeguatamente in merito?

Invitiamo pertanto i locali politici che sono stati presi alla sprovvista a fare si che a Cerenova sia aperto un centro tamponi.

Fino a quando tale centro non sia operante chiediamo che venga offerta la disponibilità della protezione civile e/o di altre associazioni ad accompagnare al Pit on in altra vicina località chi faccia richiesta di effettuare un tampone. Ricordiamo che i tamponi fai da te venduti in farmacia presentano molteplici difficoltà nella loro esecuzione e insicurezza nel risultati e che con la salute non si può giocare”.

Gaetano Minasi e altri