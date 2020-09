Minasi sulle scuole di Ladispoli: "Istituti impreparati" - Terzo Binario News

La stampa riporta le lamentele- denunce dei Direttori didattici di istituti scolastici di Cerveteri ( G. Cena ) e di Ladispoli ( C. Melone) in quanto gli istituti che dirigono, a loro dire ,non sono ancora pronti ad accogliere ,in sicurezza,tutti i minori iscritti da tempo e/o a offrirgli idonei spazi per la mensa nonostante la ,nota e prevista, recrudescenza dell’epidemia di Covid .

Evidenzio che Ladispoli ,a insaputa dei suoi cittadini ,è divenuta una città no Covid no mask e pertanto le norme di sicurezza nei confronti dei minori devono essere portate al massimo livello.

Dato che scopo della scuola è quello di sostituire una mente vuota con una aperta( Malcom S. Forbes) perchè non organizzare un corso all’uopo ,accelerato ,per i locali politici delle due città?

Questi politici li abbiamo votati almeno questa, ultima, possibilità concediamogliela .

Gaetano Minasi