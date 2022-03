Minasi sugli alberi tagliati a Cerenova: "Mi chiedo il perché degli abbattimenti" - Terzo Binario News

“Ho letto su Facebook le urla di dolore lanciate da cittadini riguardo l’avvenuto abbattimento di piante posizionate, da anni, nelle strade di Cerenova.

Noto che Il regolamento per la tutela del patrimonio arboreo del comune di Cerveteri prevede per l’abbattimento di sussistenze arboree nell’ambito di luoghi pubblici all’ art. 3 punto 1 che deve essere accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell’alberatura o la sussistenza di una condizione patologica degenerativa irreversibile della pianta.

Al punto 2 che in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l’impossibilità di mantenere l’alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere , anche in ordine a valutazioni circa l’interesse pubblico, allo spostamento in altro luogo dell’alberatura.

Si chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto la locale classe politica al taglio di numerosi alberi , di diametro superiore a 60 cm come si deduce da immagini riportate su facebook, posizionati nelle strade di Cerenova”.

Gaetano Minasi