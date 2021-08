Minasi: "Ladispoli ha più positivi di tutta la Asl eppure gli eventi non si fermano" - Terzo Binario News

“Nel Medioevo le persone vivevano costantemente immerse nella superstizione e personaggi soprannaturali come i Demoni erano onnipresenti nella vita quotidiana. Demoni ritenuti responsabili di qualsiasi evento dannoso e delle malattie.

Il nostro sapere le nostre conoscenze nel frattempo si sono evolute. Le Pandemie come l’attuale dovuta al Coronavirus non vengono più definite come punizioni divine, mostri dei quali il Diavolo è l’unico responsabile.

Il Consiglio comunale di Ladispoli ha deciso di effettuare tre concerti, mille spettatori alla volta, senza l’uso del Green Pass che allora non era obbligatorio; ha deciso di dare esecuzione al programma estivo previsto nonostante l’allarmante aumento dei contagi in città operando precise scelte politiche.

Diversa scelta l’ha compiuta il comune di Santa Marinella che ha bloccato i previsti festeggiamenti estivi con lo scopo di arginare il Covid che presentava numeri allarmanti in città e su tutto il litorale .

La Asl Roma 4 oggi comunica per il comune di Ladispoli ,ben 203 casi di Covid, il numero più alto presente nella ASL. Noto che da giorni in città abbiamo il 25% dei totale dei nuovi contagiati dell’intera ASL.

Mi sovvengono forti dubbi se abbia ben fatto il sindaco di Santa Marinella ,per impedire la recrudescenza della pandemia, a prendere provvedimenti di sospensione degli eventi estivi programmati ben sapendo che i demoni nulla hanno a che fare con l’evolversi della pandemia o se il rallegrare e l’offrire spensieratezza ai cittadini sia stata e sia la migliore e oculata scelta che il giovane sindaco leghista di Ladispoli potesse mai fare.

Ai posteri l’arduo giudizio per lo meno a chi sopra vivrà”.

Gaetano Minasi