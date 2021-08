Minasi: "A Ladispoli non cresce la classe politica" - Terzo Binario News

“Alle ultime elezioni la formazione vincente e che attualmente governa la città di Ladispoli mi aveva fatto intravedere, in campagna elettorale, una parvenza della Città che io vorrei.

Delucido brevemente quanto mi aspetto e pretendo di avere da una nuova classe politica una Città costruita con un confronto generazionale costruttivo che punta sui giovani e che pertanto può diventare un laboratorio sociale, culturale, economico e politico.

Una comunità dove ogni cittadino viene messo nelle condizioni di poter incidere e migliorare . Una Città gestita e rappresentata da una classe politica dove l’onestà è data per scontata e che adegua il proprio “compenso” allo sviluppo economico che riesce a creare e ad aumentare nel territorio.

La Città che io vorrei non dovrebbe avere barriere architettoniche e dovrebbe essere adeguata alle esigenze dei cittadini tutti invalidi in primis per garantire a chiunque la liberta di movimento e una vita autonoma .Vorrei una Città capace di gestire i servizi essenziali (idrico, trasporto scolastico e disabili, rifiuti e depurazione delle acque) in modo ottimale .Una Città che rispetti sia il territorio che i cittadini. Una Città dove tutti possano avere riconosciuta una pari dignità. Vorrei tanto altro ancora ma purtroppo non riesco oggi a intravedere in Ladispoli la Città che io e molti altri vorremmo.

Ladispoli mi appare una città governata bene che vada dalla sindrome di Peter Pan “la paura di crescere di un bambino “ e conseguentemente priva della visione di un futuro anche prossimo.

Una città dove un consigliere, in rappresentanza della stessa ,ha partecipato e parlato dal palco a una manifestazione no mask e no Covid. Ladispoli è la Città che ha avuto e ha attualmente il maggior numero di infetti da Covid del litorale e della intera ASL ROMA 4.

Cresceranno mai i nostri locali politici ? Quanto scritto non è mera utopia si può fare è possibile”.

Gaetano Minasi