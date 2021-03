Minasi a Grando: "Nessun provvedimento nonostante Ladispoli sia nella stessa condizione di novembre" - Terzo Binario News

“Mentre il governo provvede ad emanare restrittivi, provvedimenti per il contenimento della pandemia da Coronavirus deliberando, per avere un libero commercio e libertà di movimento, il limite massimo di 250 casi ogni 100.000 abitanti ,il comune di Ladispoli presenta 300 casi su 42.000 abitanti, ovvero 714 casi ogni 100.000 abitanti.

Tutto normale no. Certamente sono grandi e pericolosi numeri della pandemia che sta devastando non solo il nostro territorio. Chiedo quali ulteriori provvedimenti abbia assunto questa amministrazione in difesa della vita e delle attività economiche della città .

Segnalo, l’ inaugurazione ,in presenza, di due parchi per bambini e il concomitante focolaio di contagi nell’istituto Ilaria Alpi e la convocazione di un consiglio comunale in presenza .

Le analogie con le epidemie che si sono presentate nel passato sono sorprendenti. Certo si trattava un contesto di estrema precarietà al quale si sovrapponevano povertà e ignoranza.

Contesto nel quale nel quale stiamo ripiombando, grazie alla inettitudine dei nostri politici locali che hanno sempre misconosciuto questa pandemia e le relative conseguenze economico sanitarie .

Loro che hanno manifestato in piazza, nonostante la pandemia che devastava la città, chiedendo l’ apertura delle attività commerciali cosa propongono oggi? Quali provvedimenti assumeranno?”

Gaetano Minasi