Minasi alla Gubetti sulla Tari di Cerveteri: "Comune severo nei confronti dei cittadini" - Terzo Binario News

“Scrivo in merito alla risposta, fornita dall’Assessore all’ambiente del comune di Cerveteri Gubetti riguardo i costi comuni ( CCab euro/abitantexanno) da me definiti abnormi che compartecipano al totale dei costi della Tari.

Riscontro che tali costi sono stati conteggiati sia con la Tari del 2019 che con quelle degli anni precedenti. Le verità addotte dall’assessore “nulla è più lontano dalla realtà Il costo della Tari del comune di Cerveteri è al di sotto del costo medio per l’area di appartenenza.

La voce costi comuni ,copre i costi operativi sostenuti dall’ente locale in relazione alla attività di gestione delle tariffe dell’utenza, dell’accertamento,della riscossione e dei contenziosi”. Costi legali dovuti a un contenzioso con i cittadini sanzionati che non versano le molteplici sanzioni economiche presenti nelle ordinanze del sindaco o altro? Noto che non solo i comuni a noi prossimi , presenti nella tabella pubblicata dall’ISPRA , Civitavecchia,Fiumicino e Bracciano ma anche gli altri comuni della nostra regione che presentano un paragonabile numero di abitanti hanno tali costi comuni inferiori a quelli applicati dal comune di Cerveteri ad eccezione del comune di Viterbo. Che il comune di Cerveteri sia, eccessivamente vessatorio nei confronti dei cittadini?

Che le ordinanze del Sindaco siano troppo restrittive e colme di sanzioni nei confronti dei cittadini? O altro? A quanto ammontano i crediti da esigere passibili di azioni legali ? A quanto gli onorari dei legali? Quindi ritengo giusta la definizione data di costi comuni abnormi. Altra voce di spesa riportata nelle tabelle dell’ISPRA che mi lascia ,molto ma molto, perplesso è la CKab -Costi di remunerazione del capitale (euroa/abitantexanno)- voce di spesa richiesta ai cittadini sin dal 2012 per un totale, ad oggi, di oltre , 2.200.000 euro.

Tale costo corrisponde ai soli interessi di capitale utilizzato per l’acquistato o per la costruzione di cosa? Flotte di camion non ne vedo girare né tanto meno vedo ergersi nella città maestosi edifici o strutture dedicate al servizio della nettezza urbana. L’assessore Gubetti o altri per Lei vogliano, cortesemente, fornire delucidare in merito.

Gaetano Minasi