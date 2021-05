Minacciato con le forbici: riesce a scappare e ferma pattuglia dei carabinieri che rintracciano il fuggitivo - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno, nel corso di uno specifico servizio antirapina, hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà un cittadino del Gambia di 22 anni, già con precedenti e in Italia senza una fissa dimora, che poco prima aveva tentato una rapina.

L’uomo, pochi minuti prima delle 22, ha preso di mira un 32enne che si trovava con il suo cane sul marciapiede di via dei Volsci. Dopo essersi avvicinato alle spalle della vittima, il rapinatore gli ha puntato un oggetto appuntito alla schiena e, dopo avergli intimato di non voltarsi ha cercato di portargli via il portafoglio. Riuscito a svicolarsi e ad allontanarsi, il cittadino ha fermato una pattuglia dei Carabinieri in transito fornendo una descrizione del rapinatore che nel frattempo si era dato alla fuga.

Dopo una breve ricerca in zona, i militari hanno rintracciato il fuggitivo nella vicina via dei Marsi, dove alla vista dei Carabinieri ha cercato di disfarsi delle forbici. Dopo aver recuperato l’arma impropria sotto un’auto, i militari hanno accompagnato il rapinatore in caserma che è stato riconosciuto dalla vittima.