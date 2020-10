Minaccia il suicidio e si taglia i polsi: salvata dai Vigili del fuoco di Civitavecchia - Terzo Binario News

Ad Allumiere i pompieri hanno soccorso un 54enne dializzato, trovato sul pavimento in stato confusionale

Nella giornata odierna – mercoledì 7 ottobre – oltre al soccorso ordinario, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno effettuato due soccorsi a persona.

Il primo alle 930 nel Comune di Allumiere, in piazza della Repubblica. Un 54enne di nazionalità italiana (dializzato), non rispondeva da giorni alle chiamate dei parenti. I pompieri entrati in casa attraverso una finestra, scorgevano l’uomo sul pavimento in stato confusionale, pertanto provvedevano a soccorrerlo e a consentire l’ingresso in casa del personale sanitario già presente sul posto, che provvedeva alle cure del caso. Sul posto oltre al 118, anche i carabinieri della stazione locale.

L’altro intervento alle 11,15 a Civitavecchia in via Galvani. Una donna di nazionalità tedesca, di 57 anni, chiusa in casa (posta al piano terra di uno stabile) ed affacciata alla finestra dell’abitazione, in preda al delirio, minacciava di suicidarsi, provocandosi ripetuti tagli ai polsi con un oggetto tagliente.

I pompieri insieme ai carabinieri di Civitavecchia (anch’essi presenti sul posto), sono riusciti a neutralizzare la donna scongiurando il peggio. La signora veniva soccorsa e trasportata presso il civico ospedale dal personale sanitario 118.