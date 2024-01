Minaccia i carabinieri brandendo i cocci di una bottiglia di birra • Terzo Binario News

Arrestato un tunisino senza fissa dimora. L’uomo non voleva fornire le generalità ai militari

Lo scorso pomeriggio, in via Daniele Manin angolo via Giovanni Giolitti, un cittadino di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, è stato fermato per un controllo da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante.

L’uomo ha iniziato, anche in presenza di numerosi passanti, a mostrare irritazione e a inveire contro i Carabinieri rifiutandosi di fornire le proprie generalità. L’uomo si è poi introdotto all’interno di un esercizio commerciale dove si è impossessato di una bottiglia di birra e, dopo averla infranta a terra, l’ha brandita contro i militari minacciandoli, tentando di dileguarsi a piedi all’interno della stazione ferroviaria.

I Carabinieri, però, lo hanno raggiunto e bloccato. È stato arrestato e portato in caserma.