Minacce di morte alla ex: arrestato 46enne - Terzo Binario News

I Carabinieri di Ostia continuano a mantenere alta l’attenzione anche sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, in relazione anche agli eventuali atti persecutori, intervenendo in maniera ferma e tempestiva in tutti quei casi del cosiddetto “Codice Rosso”. Proprio in tale ambito hanno rintracciato e arrestato ad Ostia un 46enne romano, con precedenti penali e già gravato da un provvedimento di “divieto di avvicinamento” nei confronti della ex compagna. I militari, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno accertato che l’uomo aveva continuato, dal mese di agosto, a molestare insistentemente la propria ex compagna, con ripetuti messaggi telefonici e minacce di morte.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri e ritenendo quindi inefficace la misura precedentemente comminatagli, ha disposto l’aggravamento della citata misura e l’uomo è stato, pertanto, arrestato e ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.