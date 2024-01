Milo un cane eccezionale che si merita una vera casa • Terzo Binario News

MILO. DI LUI POSSO DIRVI CHE È UN CANE ECCEZIONALE

COME POCHI È STATO SALVATO SULLA PROVINCIA DI FROSINONE

CRESCIUTO IN CASA CON I BAMBINI E POI CEDUTO AD UN PASTORE CHE VOLEVA ELIMINARLO PERCHÉ NON ADATTO AL MESTIERE DI GUARDIANO.

SALVATO E MESSO IN SICUREZZA IN UN RIFUGIO IN PIEMONTE, SONO DUE ANNI CHE ASPETTA LA SUA OCCASIONE.

MILO È DA CONOSCERE PER POTERNE COMPRENDERE LE MERAVIGLIOSE QUALITÀ, DOPODICHÉ CI LASCERETE IL CUORE.

MILO HA CIRCA TRE ANNI È VACCINATO, CHIPPATO, CASTRATO E NEGATIVO ALLA LEISHMANIOSI E FILARIOSI SAREBBE PREFERIBILE UNA ADOZIONE IN PIEMONTE O LOMBARDIA MA ANCHE IN

ALTRE REGIONI DEL NORD ITALIA SE DISPOSTI A FARE IL VIAGGIO CON LUI.

OMBRETTA 3392676459

Pubblicato lunedì, 29 Gennaio 2024 @ 06:16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA