Milo tenuto prigioniero troppo a lungo, adesso si merita una vera casa e tanto amore • Terzo Binario News

Oggi vi voglio parlare di Milo…. Milo è un cane di 3 anni… pesa solo 12 chili.. tre anni vissuti in condizioni di segregazione totale.. Ma non voglio fare commenti, che non servirebbero a nulla…Le foto parlano da sole e non voglio aggiungere altro.. Dopo 3 anni Milo, dietro una segnalazione , ci è stato FORTUNATAMENTE ceduto…. Non ci dormivamo la notte a saperlo lì.. ci chiedevamo che vita poteva aver vissuto *Milo*…. Ma a adesso è libero .. E’ un cagnolino fantastico, desideroso di Amore e contatto umano.. la sua segregazione non ha scalfito il suo dolce carattere.. Milo è stato castrato.. Gli abbiamo insegnato ad andare al guinzaglio, è sano… e si trova in provincia di Palermo.

Ha proprio la gioia di vivere.. di vivere la sua libertà conquistata..

Milo è compatibile con tutti..un cagnolino socievole … Amoroso e buonissimo.. In macchina non ha problemi..

Vorremmo per lui una famiglia super…. Con altri cagnolini va benissimo.. Se ci fosse anche un piccolo giardino sarebbe il Top.. Ma con il suo dolcissimo carattere, sicuramente anche in appartamento vivrebbe bene, ovviamente con le uscite quotidiane..

*MILO* anche dal veterinario è stato di un bravo da non credere.. si è fatto fare tutto con una tranquillità unica.

*QUINDI UN CAGNOLINO ADORABILE ADATTO A TUTTI*

Milo è adottabile in tutta Italia.. Cambiamo la sua vita per favore.. Aiutateci a farlo conoscere con le vostre condivisioni.. *MILO MERITA VERAMENTE IL MEGLIO* grazie..

I CONTATTI PER MILO SONO:

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it