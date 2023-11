Milo, Eden, Tyson e poi il povero Iron: tutti si meritano un'adozione • Terzo Binario News

MILO tenero bellissimo labrador nato 16.9.2020. E’ di taglia grande con carattere buono, gentile tipico della razza.

Ecco EDEN gentile cagnolina di taglia media nata 7.1.2020.

Ma non va dimenticato TYSON pit bull è nato 1.6.2015 di taglia medio/grande.

Aveva un proprietario che non è mai andato a riprenderlo. così è antrato a far parte dei troppo numerosi pit abbandonati la cui vita sarà tristemente destinata in canile.

TYSON, abituato in appartamento, è adatto a persone con esperienza.

Tutti sono in cerca di un padrone che li ami ma sono adottabili anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159

E poi la triste storia di IRON, per lui serve una rapida adozione del cuore: ha vissuto i primi anni di vita solo, in strada. L’hanno picchiato selvaggiamente poi l’ hanno fatto rinchiudere in canile dove è arrivato in condizioni drammatiche.

Sopravvissuto a tanta crudeltà in quel box ci ha passato tutta la vita, senza mai uscire. Ho provato ad avvicinarmi per fare foto migliori ma abbassa la testa ancora impaurito, credo non abbia mai ricevuto una carezza. …

Divide il box con altri cani maschi e femmine, APRIAMO QUEL BOX.

Adottabile centro nord Italia. Maria 340-5071137