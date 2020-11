Milani sulle luminarie: "Progetto per Ladispoli approvato dalla Regione" - Terzo Binario News

“Ancora un bel colpo andato a segno per l’Amministrazione Grando e in particolare per l’assessorato alla Cultura. È da poco arrivata la conferma dalla Regione di aver accolto favorevolmente il progetto presentato dall’assessorato e relativo alle luminarie di Natale.

Si tratta di un bel colpo perché con le impalpabili risorse a disposizione in Comune, partecipare a tutti i bandi e vincerli, significa aver lavorato bene e non aver lasciato nulla di intentato. Determinante è stato il lavoro della Dott.ssa Annalisa Burattini, ma tutta la squadra dell’assessorato ha lavorato alla grande.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto – dice l’assessore Marco Milani – perché ci garantisce delle risorse che altrimenti non avremmo a dimostrazione che con la volontà e l’olio di gomito i risultati si ottengono. In tal senso vorrei ricordare che abbiamo recentemente vinto altri due bandi, uno della Regione Lazio, che ci siamo aggiudicati ottenendo 7.700,00 € e un altro, sempre dalla Regione (“Street Art”) nel quale siamo risultati nel novero dei pochissimi vincitori, ottenendo importanti fondi per la riqualificazione del territorio attraverso l’arte.

Per arrivare a tutto ciò bisogna lavorare tanto e bene, cosa che la mia squadra ha sempre fatto e i risultati lo confermano”.

Più avanti verranno resi pubblici maggiori dettagli sui progetti approvati”.

Ufficio Stampa Ladispoli