Milani: "Grandi spettacoli in piazza Rossellini - Terzo Binario News

“Mentre al Parco di Palo – afferma l’assessore alla cultura, Marco Milani – si esibiranno Arisa, Giusy Ferreri e The Kolors, in Piazza Rossellini ci saranno altrettanti spettacoli di grande levatura, a cominciare dal 30 luglio con “Al-Safar” un viaggio tra i popoli, spettacolo di danze orientali, performance esotica ed ammaliante da non perdere assolutamente.

Il 31 luglio sarà la volta di Michele Ascolese, storico chitarrista di Fabrizio de André, che con il suo gruppo ci riproporrà i grandi successi dell’indimenticabile chansonnier ligure a partire dalle 21:30. Infine il 1 agosto grande spettacolo di danza con la Performance finale Summer Intensive AICS Danza 2021 a cura di Mandala di Paola Sorressa.

Naturalmente ci sarà anche la Grottaccia con il teatro de I Servitori dell’Arte in “Impara l’arte e mettila da parte” il 30 luglio, mentre il 1° agosto sarà la volta di “Smile” – Ridere fa bene al cuore” de La valigia dell’attore. Enorme successo quello della mostra “Ultimo Approdo” dedicata al Caravaggio presso il Centro Arte e Cultura, con le opere del Maestro Guido Venanzoni e dei suoi allievi. Le visite continuano numerose ed entusiastiche, per un successo inimmaginabile. Il Flower Village nei giardini vi aspetta con tanto divertimento tutti i giorni dalle 17:00 in poi. Buon divertimento a tutti”.