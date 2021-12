Milani a Ciancarini: "Graziani? Anche il criminale più sanguinario potrebbe essere un "tenero nonno", una cosa non esclude l'altra" - Terzo Binario News

“L’espressione “tenero nonno” non l’ho coniata io bensì è tratta dalla sinossi pubblicitaria presa dal sito dell’editore.

Ma anche se fosse stato, qual è il problema? Anche il criminale più sanguinario potrebbe essere un “tenero nonno”, una cosa non esclude l’altra.

Chi non ricorda Hitler amorevole coi suoi cani pastore? E Stalin affettuoso con la prima moglie Ekaterina Svanidze?

La polemica è strumentale e capziosa.

Chiudo citando Plinio il Giovane: Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset– nessun libro è così cattivo da non poter essere utile in qualche parte.

E il Sig. Ciancarini, da storico qual è, sarà d’accordo con me”.

Marco Milani