Miglioriamo Marina di Cerveteri accende le luci con i commercianti - Terzo Binario News

“Molto prima del Natale come lo conosciamo oggi, esistevano già diverse feste per celebrare il

solstizio in tutto il mondo, il Sole che trionfa nonostante l’inverno, la luce che risplende nelle

tenebre. Ed in questo anno così particolare, l’associazione MMdC – Miglioriamo Marina di

Cerveteri, insieme al Rione Cerenova Costantica, ha pensato di accendere la speranza, mettere in campo un piccolo segno di luce, un simbolo per illuminare queste feste.

Con il sostegno di alcuni commercianti e la collaborazione del Comune di Cerveteri e della

Multiservizi Caerite, abbiamo allestito due alberi di luce, al centro della rotatoria (ex semaforo) in fondo a viale Campo di Mare, e nello spazio di Largo Ceri, per condividere anche un solo un attimo di gioia con gli abitanti di Marina di Cerveteri.

E siccome non c’è Natale senza il Presepe, abbiamo allestito il Punto Informazioni della Stazione per accogliere la creazione di un artigiano di zona, una struttura stilizzata, per la prima volta sistemata in un punto di grande visibilità.

Due alberi di luce ed un presepe, per un Natale di Partecipazione con i Cittadini

a partire dai piccoli simboli propri delle Feste.

Altri dettagli su marinadicerveteri.info

Buone Feste”

MMdC – Miglioriamo Marina di Cerveteri