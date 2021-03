Migliora White, il cagnolone della necropoli di Cerveteri - Terzo Binario News

“Tutti conosciamo White. Quel bellissimo cane bianco che ha scelto la Necropoli Etrusca della Banditaccia come sua dimora abituale. Chiunque va a visitare il nostro sito UNESCO, lo incontra, lì placido silenzioso, quasi vigile guardiano di quel posto sacro.

Da qualche giorno White sta male, molto male. Probabilmente ha ingerito del veleno. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto. Grazie alle segnalazioni, all’attenzione dei Volontari Giuliana, Claudio e Gabriella, al lavoro instancabile della Delegata alla Tutela degli Animali Adelaide Geloso, della proprietà del Canile Landi e del Consigliere comunale Paolo Maracci, è stato soccorso ed ora è sotto cure mediche.

Attualmente, sembra che sia in ripresa. È in miglioramento e i medici veterinari che lo hanno in cura non escludono di poterlo dimettere nel giro di breve tempo.

Condivido con gioia con voi questo video e come sempre, continuerò ad aggiornarvi. Fra poco speriamo che la Necropoli, come tutta la nostra bella Italia, torni alla vita. E vogliamo ritrovarlo lì. Daje, White, Cerveteri ti aspetta”.

Alessio Pascucci