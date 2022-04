Microchip gratis per i nostri animali a Ladispoli il 30 aprile - Terzo Binario News

Iniziativa delle Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli

“La solidarietà è un legame che unisce gli individui, esprime una concordanza di idee e la volontà di volerle sostenere assieme senza lasciare mai indietro nessuno.

Proprio per questo il 30 Aprile 2022 FareAmbiente Ladispoli, da sempre accanto a chi ne ha più bisogno, ha organizzato in Piazza Rossellini a Ladispoli la giornata del microchip gratuito.

Per l’occasione ci affiancheranno i nostri Amici di DAMMI LA ZAMPA, CUORI A 4 ZAMPE e A-MICI ONLUS.

La solidarietà si dimostra in tanti modi, noi cerchiamo di trovarli tutti.

Per le prenotazioni usa il 391.1191668″.

Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli