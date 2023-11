Micio Gabriel è depresso in quella gabbia: gli serve subito una famiglia • Terzo Binario News

GABRIEL È DEPRESSO OGNI GIORNO STA PEGGIORANDO… NESSUNO LO CONDIVIDE, A NESSUNO IMPORTA DI LUI……..

Ha urgentemente bisogno di una casa, di una famiglia che lo dia amore perché lui non cerca niente altro. Non può rimanere più chiuso in quella gabbia….

Vi prego di condividere il suo appello, è davvero urgente

Lo stress lo sta uccidendo lentamente. Ultimamente ha le difese immunitarie bassissime, infiammazione in bocca e ogni tanto gira intorno a sé stesso.

Se non viene adottato morirà di tristezza… Adottate Gabriele finché non sarà troppo tardi…

Ha solo 5 mesi vi prego tiriamolo fuori. Si trova in Calabria ma raggiunge qualsiasi regione del centro e Nord Italia L’amore non ha vincoli

Per info: 3895461218 Morena 389 064 7209 Patrizia