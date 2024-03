Michele Zeoli torna (ancora) sulla panchina del Catania • Terzo Binario News

Esonerato Cristiano Lucarelli, il tecnico di Civitavecchia scelto per concludere la stagione

Michele Zeoli torna ad allenare il Catania, stavolta fino a fine stagione. La società rossazzurra ha esonerato Cristiano Lucarelli dopo il pareggio con il Monterosi e ora spetterà all’allenatore di Civitavecchia guidare la compagine etnea nel girone C di serie C ma soprattutto in finale di Coppa Italia.

“Quello attuale è un momento momento delicato – ha detto Zeoli – in cui pesano grosse responsabilità. So cosa mi aspetta e lo sanno i ragazzi lo sanno. La finale di Coppa Italia è lontana, la testa è solo sul Potenza.

Tengo a ringraziare mister Lucarelli perché oltre ad avermi scelto nel suo staff mi ha portato ad avere un piccolo vantaggio rispetto ad altri allenatori, cioè conoscere i giocatori della rosa. So dove sto andando, ho delle responsabilità importanti. So qual è il mio ruolo adesso e il futuro. Sono stato chiamato per aiutare il Catania, credo sia la cosa più bella questa.

Se dovessi mettere davanti le mie ambizioni, il mio ‘Io’, il mio modo di pensare il calcio farei in questo momento il più grosso errore della mia vita. Viene prima il Catania, in questo momento c’è da portare la nave in porto.

Raggiungendo quegli obiettivi che tutti sappiamo. La mia testa è qui, alla partita di domani, penso solo al prossimo avversario”, le parole riprese da Tuttocalciocatania.com

Il comunicato del club etneo: “Il Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Michele Zeoli. Sotto lo staff.

Allenatore in seconda: Leonardo Vanzetto

Allenatore dei portieri: Maurizio Bonfatto

Match analyst: Ivan Alfonso

Preparatore atletico: Giovanni Petralia

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Armando Pantanelli”

Qui l’intervista della TgR al tecnico civitavecchiese https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2024/03/calcio-catania-parla-zeoli-momento-difficile-ho-parlato-con-la-squadra-ora-il-potenza-138f68ff-679f-4d14-bf68-9efbee137608.html