Mia, Tina e Oscar tre cani adorabili in cerca di affetto • Terzo Binario News

Due cagnette adorabili, abbandonate.

Ecco MIA, nella foto grande. Ha quasi 2 anni è già sterilizzata è dolcissima sia con gli umani che coi suoi simili si trova in Puglia ma per una buona adozione arriva quasi ovunque per informazioni Francesca 3805153630.

Poi c’è TINA nata 14.5.2020 tg medio/grande dolcissima e anche OSCAR nato 27.11.2021 tg media incrocio setter inglese

TINA E OSCAR SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA oppure venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00