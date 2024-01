Mia è diversamente giovane e ha bisogno di tanto amore • Terzo Binario News

Mia, pastorella tedesca di 13 anni.

Lasciata sola e dimenticata in quello che dovrebbe definirsi un giardino.

Il suo proprietario è stato allontanato di forza da questa casa.

Purtroppo per questioni delicate non posso aggiungere altro.

Lei è lì, nella più totale solitudine.

Se non fosse stato per una persona anziana che sapeva della sua

condizione, ora di Mia sarebbero rimaste soltanto un mucchietto di ossa.

Questa signora non può più assicurare il cibo alla piccola Mia e adesso,

con una corsa contro il tempo, devo cercare una soluzione che possa

evitarle il canile.

Mia è anziana, 13 anni, un’età stupefacente per una pastorella.

Nonostante tutto è ancora una bella cagnolina attiva e in buona salute.

Non so se sia mai stata sterilizzata ma è una cosa che verrà appurata

nei prossimi giorni.

Per Mia cerco qualcuno di compassionevole che possa accoglierla in casa.

Bisogna andare oltre la sua età e pensare solo a darle magari gli ultimi

anni o addirittura gli ultimi mesi di vita dignitosi.

Non so che padrone abbia avuto ma so che la cagnolina è buona e

ottimamente socializzata, perlomeno con gli umani

Non saprei dire come sia con i suoi simili o con i gatti

È dolce Mia, e tanto anche, e credo che non meriti di morire nella

disperazione della sua solitudine.

Mia si trova a Frosinone

Verrà con regolare libretto sanitario e testata per la leishmaniosi

Ombretta 3392676459

