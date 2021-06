“Mi illumino di meno”, la vittoria del Comprensivo collinare applaudita dalla dirigente - Terzo Binario News

Orgoglio e soddisfazione, all’Istituto Comprensivo di Tolfa, per la vittoria riportata a “Mi illumino di meno”, il concorso nazionale sul monitoraggio dell’inquinamento luminoso.

<<Hanno veramente brillato le stelle nella giornata del 21 giugno 2021 nel Planetarium “Pythagoras” di Reggio Calabria – ha dichiarato entusiasta la Dirigente Scolastica, Laura Somma – ma a brillare ulteriormente sono stati i nostri ragazzi con i loro accompagnatori.

Il nostro Istituto ha conseguito un nuovo prestigioso risultato: primi classificati su 74 scuole di tutta Italia. I nostri alunni, capitanati dai loro docenti, Giuseppina Esposito, referente del progetto, Giorgia Pacetti e Paolo Ricci hanno dimostrato, con un lavoro elaborato ed esaustivo, la presenza dell’inquinamento luminoso nei centri urbanizzati che effettivamente stanno sottraendo la possibilità di ammirare le meraviglie della notte stellata.

Partendo dall’osservazione da punti prestabiliti di Tolfa e Allumiere, si sono poi spostati alla Rocca di Tolfa e sul mare, dimostrando come sia possibile, in questi ultimi due luoghi, una visione nitida del cielo notturno.

I rilevamenti sono stati arricchiti da foto, rilevazioni, elaborazioni e misure che hanno aggiunto competenze trasversali nei nostri ragazzi. Il lavoro prodotto ha conquistato la giuria di esperti, che ha premiato docenti ed alunni e donato a me l’orgoglio di far parte di questo gruppo meraviglioso che non si sottrae mai al confronto e che raccoglie sfide sempre più ambiziose.

Ringrazio personalmente i docenti coinvolti e tutti i ragazzi che hanno raggiunto questo ambizioso traguardo, con la speranza di conquistarne altri a dimostrazione della valenza educativa del nostro Istituto. Questo importante risultato si va ad aggiungere agli altri traguardi ottenuti durante questo anno scolastico che, proprio per la sua complessità, li rende ancora più preziosi>>.

I vincitori hanno anche ricevuto in premio un telescopio.

<<A prescindere dalla vittoria – hanno concluso i docenti – vorremmo sottolineare quanto sia stato importante tale progetto dal punto di vista scientifico, per prendere coscienza dell’inquinamento luminoso, ma anche quanto sia stato fondamentale per sensibilizzare gli studenti su tali tematiche, così da renderli protagonisti attivi del loro percorso formativo, culturale e sociale>>.