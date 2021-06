“Mi illumino di meno”, il concorso nazionale del Miur vinto dai ragazzi del Comprensivo di Tolfa e Allumiere - Terzo Binario News

Rivedere le stelle attraverso il risparmio energetico. Questa l’essenza del progetto “Mi illumino di meno”, un concorso nazionale indetto dal Miur (in omaggio quest’anno a Dante Alighieri) e vinto dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Tolfa. Capitanati dai docenti Giuseppina Esposito (referente del progetto), Giorgia Pacetti e Paolo Ricci, gli alunni dei plessi di Tolfa e Allumiere che hanno aderito all’iniziativa hanno partecipato insieme ad altre settanta scuole italiane, ottenendo il plauso unanime della giuria di esperti.

Il prestigioso riconoscimento verrà loro conferito questa sera nella città di Reggio Calabria, individuata, attraverso il Planetarium Pythagoras, quale sede operativa delle attività didattiche e divulgative e sede del Concorso.

<<L’obiettivo del progetto – spiegano i docenti – era quello di dimostrare come, nei centri fortemente urbanizzati, l’inquinamento luminoso stia rubando la notte. Infatti, mentre alla Rocca di Tolfa e dal mare è stato possibile osservare molte stelle (alcune cadenti), aerei, pianeti e moltissimi satelliti StarLink, nel centro abitato di Allumiere e alla Farnesiana (sito naturalistico troppo vicino alle città di Civitavecchia e Tarquinia) non è stata possibile una nitida visione delle stelle, nonostante il cielo sereno>>.

Tra i criteri di valutazione, la giuria ha tenuto conto proprio del numero di osservazioni effettuate, della varietà dei luoghi di osservazione e della correttezza dei dati riportati, stabilmendo, all’unanimità, di attribuire il primo premio agli alunni Giuseppe Galeotti e Christian Pierini (3B Tolfa), Zaira Verzilli (2B Tolfa); Marco Muneroni e Mario Tani (2A Allumiere); Dario Matarazzo e Alessandro Paolucci (2B Allumiere).

Questa sera, oltre al Dirigente Scolastico, Laura Somma, sarà presente alla premiazione una delegazione collinare accompagnata dalle insegnanti Esposito e Pacetti, dal presidente del consiglio di Istituto, l’ingegner Adriano Tani, e da Umberto Paolucci e Mauro Muneroni.

I complimenti a questi docenti, che hanno fatto da sempre della passione e della competenza il proprio biglietto da visita, non sono mancati neanche da parte delle istituzioni locali, a partire dai sindaci Luigi Landi e Antonio Pasquini e dalle assessore Tomasa Pala, Tiziana Cimaroli e Brunella Franceschini, queste ultime nella duplice veste di amministratrici e colleghe.

<<Quella di Tolfa e Allumiere – hanno detto – è una realtà piccola, ma il nome dell’Istituto Comprensivo è sempre in prima linea, grazie al lavoro serio e puntuale delle tante docenti capaci di proporre in modo innovativo le attività didattiche con l’obiettivo di acquisire le conoscenze, per poi elaborarle in modo efficace e duraturo>>.