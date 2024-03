Mezza Civitavecchia senz’acqua: lavori in corso sulla rete idrica • Terzo Binario News

Acea Ato2 ha appena comunicato che, a causa di una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Poggio Capriolo”, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione presso le seguenti strade/zone:

Quartiere San Liborio, via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio, via dell’Orto di Santa Maria, via Gian Battista Falda, via dei Rocchi, via San Liborio, via Nuova di San Liborio, via Onofrio Brancato, via Francesco Navone.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

Via dell’Orto di Santa Maria angolo via Ludovico Feliciani

Via Giuseppe Castagnola fronte istituto scolastico

Per i casi di effettiva e improrogabile necessita potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.