"Mettiti la mascherina": addetto alla sicurezza colpito con un pugno - Terzo Binario News

Arrestato un 30enne senza fissa dimora

di Claudio Bellumori

È entrato senza mascherina all’interno del McDonald’s di via Giovanni Giolitti, a Roma. L’addetto alla sicurezza lo ha invitato a indossare il dispositivo personale di sicurezza e lui, un 30enne nigeriano senza fissa dimora, lo ha colpito al volto con un pugno. È accaduto alle 23,30 di giovedì 10 settembre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Scalo Termini, che sono riusciti a bloccare il giovane, arrestato con le accuse resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo è stato infatti trovato in possesso di tre grammi di eroina già suddivisa in dosi, un quantitativo modico di hashish, 240 euro in contanti, probabile provento di attività illecita e un coltellino svizzero.