Metro, servizio pulizie a rischio: "Niente stipendio né tredicesima" - Terzo Binario News

“Anche se Atac ha fatto l’accordo per Natale il servizio sarà a rischio , perché i lavoratori delle metropolitane delle non avranno né stipendio e né tredicesima”. Così in una nota Faisa-Cisal, Asia e Sicel.

“Ricordiamo che il servizio delle pulizie è fondamentale sia per le banchine sia per i vagoni delle metro ma soprattutto per il problema delle cartacce che ha conseguenze sulla sicurezza. Quando sono troppe finiscono sui binari – hanno insistitp – si incendiano per le scintille e per i conduttori surriscaldati di qualche cassa induttiva”.

“Pensate se succedesse, un esodo incontrollato per un focolaio di carta di giornale – hanno concluso – a questo punto intervenga il Sindaco a risolvere il problema, anche perché le organizzazioni sindacali le hanno tentate tutte ma non c’è stato nulla da fare”.