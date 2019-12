Metro: da oggi chiusa la stazione Cornelia - Terzo Binario News

Da oggi 30 dicembre la stazione Cornelia (metro A) rimarrà chiusa per consentire la revisione ventennale di scale mobili e ascensori.

Come informa Luceverde Roma, sarà attivata una linea di navetta bus MA13, che collegherà la stazione Cornelia alla stazione di Valle Aurelia dove i viaggiatori potranno accedere alla metro A o al servizio ferroviario FL.

Contemporaneamente, si stanno concludendo le attività relative agli impianti di traslazione nelle stazioni di Barberini e Baldo degli Ubaldi.

Sabato 28 dicembre il Comitato Aurelio Roma XIII ha organizzato un sit-in di protesta all’altezza della stazione metro. Danilo Amelina, presidente del cdq, in una lettera indirizzata a Virginia Raggi, sindaco della Capitale, aveva notato: ““La soluzione suggerita dal Comitato di Quartiere per non chiudere la stazione Cornelia consiste nel terminare in tempi immediati la manutenzione straordinaria, già iniziata nei mesi precedenti, avente ad oggetto una linea completa di scale mobili della stazione Cornelia, che consentirebbero l’afflusso e il deflusso dei passeggeri verso le due uscite principali per poi eseguire la manutenzione straordinaria delle restanti scale mobili ed ascensori impiegando barriere protettive, per proteggere il pubblico come peraltro previsto dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti”.