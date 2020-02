Metro C, Raggi: "I lavori vanno avanti" - Terzo Binario News

“Vanno avanti i lavori per la fermata della metro C a piazza Venezia. Sarà un’altra stazione-museo, dopo quella di San Giovanni che abbiamo inaugurato nel 2018. Grazie al nostro lavoro le “talpe” continueranno a scavare le gallerie per portare la terza linea metropolitana nel centro di Roma, dove sarà possibile ammirare i reperti archeologici scoperti durante gli scavi”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Oggi a piazza Venezia sono visibili i cantieri che serviranno alla realizzazione della futura stazione: è in corso la verifica della consistenza del sottosuolo, con carotaggi e prove tecniche preliminari al prolungamento del tunnel che collegherà le periferie al cuore della città”.