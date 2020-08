Metro C: completati scavi nuove gallerie - Terzo Binario News

Raggi: “Avanti con un’opera importante”

“Abbiamo completato gli scavi delle nuove gallerie della metro c dai Fori imperiali a Piazza Venezia, dove sorgerà la futura stazione-museo. Un altro obiettivo raggiunto nella realizzazione della terza linea metropolitana della Capitale, che unirà le periferie al cuore della città”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Portiamo avanti così una grande opera per i cittadini dopo aver scongiurato lo stop delle talpe ai Fori – ha raccontato – solo un mese fa in piazza Venezia si erano conclusi anche i sondaggi e le prove tecniche necessarie per stimare correttamente costi e tempi di realizzazione della futura fermata”.

“La tappa successiva sarà proprio la presentazione, al Ministero delle Infrastrutture, del progetto per la stazione Venezia”.