Metro A: ragazza tenta suicidio alla stazione Manzoni - Terzo Binario News

Agenti del I Gruppo “ex Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti alle 15 circa di oggi 15 gennaio per un tentativo di suicidio all’interno della stazione della metropolitana Manzoni.



Dalle prime informazioni assunte dai caschi bianchi , alcune persone, presenti in banchina, sono intervenute per impedire ad ragazza di nazionalità rumena, che era scesa sui binari, di finire sotto il treno in arrivo.

La giovane, di 27 anni, è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata all’ospedale San Giovanni.