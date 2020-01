Metro A: Baldo degli Ubaldi riapre oggi, ok a sei scale mobili su dodici - Terzo Binario News

Era chiusa dal 18 ottobre per consentire lo svolgimento dell’attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori, “attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull’esercizio degli impianti di traslazione”. Oggi 10 gennaio riapre la stazione Baldo degli Ubaldi.

La comunicazione è arrivata ieri: ““Le autorità competenti hanno rilasciato la documentazione che autorizza l’esercizio al pubblico di sei delle 12 scale mobili presenti. Di conseguenza la stazione verrà riaperta dall’inizio del servizio di domani, venerdì 10 gennaio, alle 5.30”.



“Poiché sono in corso le attività autorizzative sugli altri impianti e le lavorazioni su un’ultima scala mobile, l’entrata e l’uscita dei viaggiatori nella stazione sarà al momento consentita solo dall’accesso di via Baldo degli Ubaldi nei pressi di viale di Valle Aurelia. Atac si scusa per i disagi”.

In questo tempo non sono mancate le polemiche sulla chiusura della stazione della metropolitana. Angelo Belli, coordinamento Lega Municipio XIII e Francesco Collarino Coordinatore, Lega Giovani Municipio XIII, in una nota commentarono: “Chiudere per tre mesi una stazione a ridosso di un’altra scadenza, quella di Cornelia a gennaio, è un suicidio logistico e non basterà certo “potenziare” la linea bus 490. Il nostro pensiero non va solo alle decine di migliaia di passeggeri che quotidianamente usufruiscono del servizio metropolitano, bensì a tutti i cittadini con ridotta mobilità che da mesi trovano chiusa anche Valle Aurelia, in attesa dell’avvallo regionale per ritornare attiva”.

Nel periodo di chiusura, va ricordato, vennero disposte delle alternative. Atac, infatti, osservò: “Potranno essere utilizzate le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, dove i treni della metro A continueranno a fermare regolarmente. Per tutta la durata della chiusura della stazione, la linea bus 490 (stazione Tiburtina-Cornelia) sarà potenziata. La linea 490 è accessibile ai passeggeri a ridotta mobilità”.