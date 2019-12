Metrebus, sconto da 60 euro per i pendolari di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano - Terzo Binario News

“Quest’anno sotto l’albero molti cittadini del Lazio troveranno una sorpresa auspico molto gradita: un sconto di circa 60 euro per gli abbonamenti annuali Metrebus per tutti coloro che hanno un ISEE non superiore a 25mila euro” lo ha detto il Consigliere PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, primo firmatario di un emendamento al Bilancio 2020 che prevede la riduzione dei costi dell’abbonamento Metrebus per i residenti nei comuni della fascia B.

“Tutti coloro che già oggi, in base alla dichiarazione ISEE, godono di agevolazioni economiche potranno usufruire di un ulteriore sconto. Parliamo di 14mila pendolari residenti nei comuni della terza fascia. Ossia nella gran parte dei comuni dell’Area Metropolitana di Roma Capitale dove, ad oggi, è ancora netta la differenza di costo dell’abbonamento rispetto alla fascia precedente. Questo importante risultato – ha continuato Minnucci – è frutto di una proficua collaborazione con gli Assessori Sartore ed Alessandri che si è concretizzata nell’emendamento che ho presentato in fase di Bilancio 2020. Abbiamo fatto un passo importante che deve necessariamente proseguire al fine di rivedere, dopo 20 anni, tutto il sistema delle tariffe legate al trasporto pubblico della nostra regione” ha concluso Minnucci. I Comuni interessati sono: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano Di Roma, Capena, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel S.Pietro Romano, Castelnuovo Di Porto, Cerveteri, Ciampino, Colonna, Fara In Sabina, Fiano Romano, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano Nel Lazio, Genzano Di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Morlupo, Nemi, Palestrina, Poli, Pomezia, Riano, Rocca Di Cave, Rocca Di Papa, Rocca Priora, Roma, Sacrofano, San Cesareo, San Gregorio Da Sassola, Sant’angelo Romano, Trevignano Romano, Velletri e Zagarolo.