Metodi di pagamento rapidi per i giocatori di casinò online italiani • Terzo Binario News

Di metodi di pagamento, nei casinò AAMS e non AAMS, ce ne sono molti, ma di rapidi. O meglio dire istantanei, non ne esistono poi così tanti. Oggi andremo a scoprire i metodi di pagamento più veloci e sicuri dei casinò!

I metodi di pagamento sono indispensabili per giocare sui casinò con prelievo immediato online. Senza di essi, effettivamente, sarebbe impossibile giocare ed effettuare utili transazioni. I giocatori italiani sembrano prediligere opzioni di deposito e prelievo sostanzialmente rapide, così da non affrontare infinite attese per comprendere se le operazioni siano andate a buon fine o meno. In questo articolo, andremo a scoprire i metodi di pagamento più veloci in assoluto!

E-wallet: l’opzione più veloce

I cosiddetti “portafogli digitali” rappresentano senza dubbio l’opzione di pagamento più veloce. Non sono famosissimi nel nostro paese, ma stanno guadagnando terreno in maniera piuttosto rapida.

Gli e-wallets non sono soltanto rapidi; hanno, infatti, tutta una serie di vantaggi.

Pagamenti sicuri

Informazioni sensibili protette

Pagamenti non tracciati

Depositi istantanei

Prelievi entro 24 ore

Diffusi in moltissimi casinò online con prelievo rapido

Difatti, che si tratti di una piattaforma online straniera o di matrice italiana, non abbiamo ancora trovato un casinò sprovvisto di un e-wallet come metodo di pagamento. Attualmente, i più diffusi sono: Skrill, Neteller, Maestro e Paypal. I primi tre vengono adottati soprattutto dai siti di casinò online stranieri con prelievo immediato , mentre PayPal ha una buona fama tra le piattaforme italiane.

Carte prepagate e voucher

Non sono in molti a utilizzare prepagate e voucher. Ed è un vero peccato! Perché, attraverso le nostre ricerche, abbiamo scoperto che si tratta di un metodo di pagamento apprezzato dai casinò online che pagano subito le vincite.

Di preparate disponibili ce ne sono, ma con ogni probabilità, il più diffuso è uno dei prodotti Paysafe : ovvero, la Paysafecard.

Dobbiamo specificare che, essendo una prepagata, non è possibile ritirare denaro. Lo stesso vale per i voucher.

Nominato questo piccolo particolare, concentriamoci sui vantaggi delle prepagate e dei voucher.

Pagamenti anonimi

Depositi istantanei

Possibilità di utilizzare una carta usa e getta

Perdita minima di denaro in caso di smarrimento

Maggior controllo sul denaro

Attualmente, le prepagate più utilizzate dai giocatori italiani, sono certamente Paysafecard e Postepay. Quest’ultimo è un metodo di pagamento che difficilmente viene adottato dai casinò non AAMS, essendo utilizzato solo ed esclusivamente da italiani.

Criptovalute: una tendenza in crescita

Parliamo ora di criptovalute. Si tratta di un metodo di pagamento che sta avendo il suo periodo d’oro nei casinò italiani. Cronologicamente, le cripto sono state adottate prima dai non AAMS e soltanto di recente (ma neanche troppo) dalle piattaforme ADM.

Le più popolari, al momento, sono Bitcoin ed Ethereum. Entrambe le valute digitali hanno un forte potere di acquisto; basti pensare che una singola unità vale migliaia e migliaia di euro/dollari. Per questa ragione, risulta decisamente più comodo pagare in criptovalute , sebbene non sia facilissimo reperirle.

Le cripto offrono molteplici vantaggi, come:

Maggiore privacy

Commissioni assenti

Depositi istantanei

Prelievi in un massimo di 72 ore.

Se intendi ottenere delle criptovalute (il tipo è a tua scelta) puoi fare del trading su eToro, ad esempio. Ti ricordiamo che è soltanto un suggerimento.

Conclusioni e considerazioni

I metodi di pagamento veloci, dunque con depositi e prelievi rapidi, sono certamente i preferiti tra i giocatori italiani. I più veloci in assoluto sono gli e-wallets, dal momento che processano i prelievi in un massimo di 24 ore. Tutte le altre metodiche si attendono sulle 72 ore (3 giorni). Attualmente, possiamo affermare che i casinò online AAMS e non AAMS stanno impegnandosi al fine di aggiungere al catalogo ulteriori metodi di pagamento veloci.

Ti consigliamo di tenere d’occhio il nostro sito per ulteriori novità!