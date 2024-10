Messa in sicurezza per il campetto di via dei Tulipani a Santa Marinella: chiuso temporaneamente • Terzo Binario News

Chiusura temporanea del campetto da calcio del Parco di Via dei Tulipani per lavori di messa in sicurezza e installazione rete metallica a copertura.

Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Amanati, comunicano che è stata firmata l’ordinanza temporanea di chiusura del campetto da calcio situato nel Parco di Via dei Tulipani. L’atto si e reso necessario, temporaneamente, per lavori urgenti di messa in sicurezza.

Il provvedimento è stato preso a seguito di una valutazione tecnica che ha evidenziato la necessità di installare una rete metallica di protezione a copertura dell’area, al fine di evitare situazioni di pericolo per i giovani che frequentano il campo dal calcio ubicato all’interno del parco. Tali lavori sono finalizzati a garantire maggiore sicurezza durante l’utilizzo dell’impianto sportivo, prevenendo incidenti e proteggendo gli utenti da potenziali rischi, considerando oltretutto la vicinanza alla ferrovia, adiacente alla struttura.

“L’Amministrazione Comunale è impegnata a garantire la sicurezza dei nostri cittadini, soprattutto dei più giovani”, ha dichiarato l’Assessore Amanati. “Questi interventi sono necessari per rendere il campetto più sicuro e fruibile, assicurando un ambiente di svago e sportivo adeguato.”

Il Sindaco Tidei ha aggiunto: “I lavori si concluderanno nel più breve tempo possibile, per restituire ai ragazzi uno spazio sicuro e in condizioni ottimali, sia dal punto di vista strutturale che ludico. Invitiamo tutti a rispettare il divieto di accesso fino al completamento dei lavori, certi che al termine dell’intervento si potrà utilizzare nuovamente il campo al meglio e in sicurezza”, ha concluso il Sindaco.