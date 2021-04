Messa a norma l'elementare di Allumiere - Terzo Binario News

Allumiere ieri ha riaperto la scuola, ospitando bimbi e ragazzini in un plesso appena ristrutturato. In via Garibaldi nelle settimane scorse gli operai hanno effettuato una serie di interventi di manutenzione necessari per garantire a studenti, insegnanti e personale di poter usufruire di un posto che rispetti i parametri di sicurezza. Non solo: qualche bella novità è comparsa anche in classe.

Raggiante il sindaco Antonio Pasquini, che spiega nel dettaglio il tipo di intervento effettuato: «Finalmente si torna alle lezioni in presenza – commenta il primo cittadino collinare – e bentornati ai bambini, che vanno a costruire il loro futuro. Abbiamo bisogno di ragazzi validi che possano realizzare i propri sogni e costruire un mondo migliore e noi contiamo su di voi. Chi è entrato a scuola, ha trovato un plesso rinnovato. Funzionante l’impianto antincendio, nuova pavimentazione sull’intera area esterna, cancelli automatici con citofono, canali e discendenti con pozzetti carrabili nuovi, alberi potati e nuova illuminazione interna al piazzale ed esterna sul marciapiede».

Novità sostanziale anche nella strumentazione didattica: «In tutte le aule sono stati installati monitor touch professionali di ultima generazione che hanno sostituito le vecchie lavagne con gessetto ed abbiamo attivato la linea internet via fibra. Ora anche quella di Allumiere è una scuola a misura di bambino, sul piano tecnologico e di sicurezza. Motivo per cui ringrazio amministratori, tecnici e dirigente scolastico», la conclusione del sindaco Pasquini.